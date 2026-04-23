В детской библиотеке Жуковского пройдет масштабное обновление

Жуковская детская библиотека временно закрыла свои двери для посетителей. Сейчас специалисты активно готовят ее к предстоящему обновлению. Книги сортируют, нумеруют и отправляют на инвентаризацию и долговременное хранение. Параллельно библиотекари составляют списки литературы для закупки.

Новая заведующая, Екатерина Пучкова, рассказала о предстоящих изменениях. В библиотеке появится комфортная зона коворкинга, обновленная мебель и кафетерий с автоматами для кофе и снеков.

«Наша задача — сделать пространство интересным для всех: и для детей, и для их родителей», — отметила Екатерина Пучкова.

Заведующая уточнила, что книги, которые сейчас на руках у читателей, можно сдать в любую другую библиотеку Жуковского.