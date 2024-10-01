Отопление включили в детсадах и школах Можайска

Во всех социальных объектах Можайского округа началась подача отопления. Воспитанники детских садов и школ теперь будут заниматься в комфортных условиях.

Работники образовательных комплексов и объектов здравоохранения провели проверку отопительной системы и проконтролировали запуск тепла.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев подчеркнул, что включение отопления в образовательных учреждения округа было задачей первоочередной важности. «Учиться необходимо в комфортных условиях, учитывая, что на улице становится холоднее», — сказал глава муниципалитета.

Отопительный сезон в жилых домах традиционно стартует, когда температура воздуха на улице снижается до восьми градусов тепла в течение пяти суток. В последнюю очередь подача отопления начнется в промышленные помещения.

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