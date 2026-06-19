В деревнях Немчиново и Сколково пресекли незаконный сброс сточных вод

В Одинцовском округе были выявлены и заблокированы источники незаконного сброса сточных вод. Это произошло после того, как Минэкологии Московской области обнаружило нарушения в двух поселениях.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в ходе проверки в деревне Немчиново под ограждениями двух земельных участков были найдены трубы, через которые осуществлялся сброс сточных вод. Аналогичные признаки были выявлены и в деревне Сколково.

Правообладатели земельных участков, где были обнаружены нарушения, получили предостережения о недопустимости дальнейших нарушений. Минэкологии также обратилось в администрацию округа с требованием затампонировать незаконные источники сброса. Работы были выполнены оперативно силами подрядной организации.