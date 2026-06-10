В деревне Зименки под Зарайском реконструируют системы теплоснабжения

В подмосковной деревне Зименки активно ведутся работы по обновлению сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. На текущий момент траншеи готовы на 70%, установлены все шесть тепловых камер, рабочие приступили к межкамерному соединению трубами.

Общая протяженность новых сетей составит 553 метра. Старые коммуникации полностью заменяются на современные материалы с расчетным сроком службы более 50 лет. Подрядчик работает оперативно и укладывается в установленные сроки.

Проект является частью масштабной программы модернизации теплоснабжения в Московской области. Регион располагает одним из самых обширных жилых фондов в стране: более 50 тысяч многоквартирных домов и около 7 тысяч социальных объектов получают тепло от почти 2,8 тысяч котельных и более 11 тысяч километров тепловых сетей.

С 2023 года реализуется государственная программа модернизации, рассчитанная до 2031 года. Финансирование ежегодно увеличивается: в 2024 году выделено 5,9 миллиарда рублей, в 2025-м — 37,1 миллиарда, в 2026-м — 44,5 миллиарда. За период с 2023 по 2026 год планируется модернизировать 594 котельные и 729,56 километра сетей. В 2026 году программа охватит более 2 миллионов жителей, около 13 тысяч домов и 2,7 тысячи социальных объектов.

Параллельно с обновлением инфраструктуры внедряется цифровизация: датчики контроля установлены на 2,3 тысячи котельных, что позволило сократить время устранения аварий на 26% — до менее 5 часов.