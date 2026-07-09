В деревне Зименки под Зарайском продолжается реконструкция сетей теплоснабжения

В деревне Зименки, расположенной под Зарайском, идет обновление сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Работы по модернизации систем стартовали в марте 2026 года в рамках государственной программы по улучшению теплоснабжения в Подмосковье.

На текущий момент установлены все шесть тепловых камер, проложено около 1,2 километра трубопроводов из запланированных почти двух километров. Общая протяженность трассы составляет 553 метра. Оставшиеся 700 метров труб планируется проложить в ближайшее время, после чего начнется монтаж и комплектация оборудования в тепловых камерах.

Согласно графику, объект должны сдать в октябре 2026 года, однако подрядчик рассчитывает закончить работы раньше срока. Проект стал частью масштабного обновления инженерной инфраструктуры региона. Всего до 2031 года в Подмосковье планируется модернизировать сотни километров тепловых сетей.

Старые коммуникации в Зименках полностью заменят на современные трубы с расчетным сроком службы более 50 лет. Как ранее отмечал глава Зарайска Виктор Петрущенко, на аналогичных участках, отремонтированных пять лет назад, аварий не случалось.