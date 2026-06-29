В деревне Завалье-2 прошел фестиваль «Банный Спас»

В городском округе Кашира состоялся 14-й ежегодный фестиваль банной культуры и здорового образа жизни «Банный Спас». Мероприятие посетили более трех тысяч человек из России и других стран, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Нигерию.

Организатор фестиваля Василий Ляхов представил новую баню на берегу Василькового озера. Она способна вместить 250 человек одновременно. Сооружение сделано полностью из природных материалов. Большие стволы деревьев, которые служат опорами здания, привезли из Пскова. Стены выполнены из тюков с сеном и соломой.

Василий Ляхов отмечает, что эту баню можно трансформировать, разделив на две части. Здесь также планируется проводить обучающие занятия по парению, корпоративные встречи и ретриты.

За время фестиваля каждый его участник смог попариться в новой бане. Ее вместимость, по словам создателя, является самой большой не только в России, но и в мире. Кроме того, участники фестиваля установили еще один рекорд, растянув хоровод, в котором находилась сразу тысяча человек.