В деревне Введенское начался капитальный ремонт моста через реку Русса

Главный эксперт отдела по благоустройству, дорожной деятельности и транспорту администрации муниципального округа Лотошино Ирина Волкова отметила, что демонтаж асфальта — это первый этап капремонта, который можно назвать подготовительными работами. Следующим шагом станут строительно-монтажные работы, завершение которых и введение обновленного моста в эксплуатацию планируется не позднее 30 ноября текущего года.

Волкова подчеркнула, что на данный момент рабочие сняли уже треть асфальта на мосту. Демонтированные куски асфальта складывают в кучу с помощью трактора, а затем вывезут. Контроль реализации работ ведут специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для жителей останется доступной пешеходная дорожка, и они смогут ходить с одного берега Руссы на другой как и раньше.

Напомним, что мост через Руссу в Введенском закрыли для движения автомобилей 18 апреля 2025 года из-за аварийного состояния. Для жителей и транзитного транспорта организовали объезд через деревни Калицино и Афанасово.