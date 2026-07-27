В деревне Волдынь Талдомского городского округа начали заливать пирс пожарного водоема

В деревне Волдынь Талдомского городского округа начались работы по обустройству пожарного водоема. Специалисты приступили к заливке пирса после того, как установили водозаборный колодец и смонтировали опалубку.

На следующем этапе работ будет залито 12-метровое твердое основание для безопасного подъезда тяжелой пожарной техники к воде. Это позволит машинам оперативно набирать воду и не увязнуть в грунте после дождей или в распутицу.

Заместитель главы округа Сергей Молчанов пояснил, что после завершения основных работ подрядчик благоустроит прилегающую территорию. «Принимать работы будем вместе с вами», — заверил он жителей.

Жители деревни Волдынь с пониманием относятся к временным неудобствам и шуму строительной техники. «Мы же понимаем, что это для нас», — поделились они своими мыслями.

Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета. Полное обустройство пожарного водоема планируется завершить до конца текущего года.

Аналогичный пожарный пруд появится и в деревне Григорово. Активные земляные и бетонные работы там начнутся в ближайшие дни. Всего в округе насчитывается 64 оборудованных пожарных водоема.