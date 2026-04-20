В деревне Власово завершилось строительство газовых сетей

Специалисты АО «Мособлгаз» завершили строительство внутрипоселковых газовых сетей в деревне Власово Орехово‑Зуевского округа. Это стало возможным благодаря программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Руководство АО «Мособлгаз» встретилось с жителями деревни, чтобы обсудить ключевые вопросы газификации: подготовку помещений к подключению, порядок подачи заявок и доступные льготы.

Начальник службы технологического присоединения АО «Мособлгаз» Сергей Витальевич Черкашин сообщил: «Все строительно‑монтажные работы выполнены — построено более 2 километров новых газовых сетей. Объект сдан в эксплуатацию в конце января этого года».

Жители деревни Власово скоро получат доступ к природному газу, что повысит уровень комфорта проживания и даст возможность воспользоваться мерами социальной поддержки при подключении.

Подать заявку на газификацию по социальной программе догазификации можно на сайте АО «Мособлгаз»: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map.

