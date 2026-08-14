В деревне Тетерино Можайского округа укладывают новые тротуары

В деревне Тетерино Можайского округа начались работы по обустройству новых тротуаров вдоль региональной дороги. Подрядчики уже установили бордюрный камень и приступили к укладке песчано-щебеночной подушки под асфальтовое покрытие.

Новые пешеходные зоны свяжут жилые дома и социальные объекты с остановками общественного транспорта. Их общая протяженность составит 172 метра, а площадь покрытия достигнет 258 квадратных метров.

Работы проводятся по заказу «Мосавтодора» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить их планируют к концу августа. В дорожной службе отмечают, что обустройство тротуаров на региональных трассах позволяет снизить аварийность почти на 20%.