В деревне Терново-1 близится к завершению строительство очистных сооружений

В городском округе Кашира в деревне Терново-1 продолжается возведение новых очистных сооружений. На текущий момент объект готов на 85 процентов.

Специалисты активно трудятся в различных зданиях: доочистки и обеззараживания, механической очистки, механического обезвоживания осадка и воздуходувок. Они занимаются электромонтажными работами, устанавливают вентиляцию и системы отопления.

В административно-лабораторном корпусе идут отделочные работы: стены обшивают гипсокартоном, штукатурят и готовят к покраске. Параллельно продолжается монтаж инженерных систем — трудятся электрики, сантехники и специалисты по вентиляции.

На объекте задействовано 50 рабочих и 12 инженерно-технических работников. Работает различная техника: автокран, погрузчик, экскаватор, автосамосвал и автогидроподъемник.

По словам главного инженера подрядной организации Владимира Коврижкина, работы выполняются по графику, без отставаний. Завершить строительство планируют 31 июля 2026 года.

Проектная мощность очистных сооружений составит 20 тысяч кубометров в сутки. Здесь будет применяться новая технология очистки стоков в биологическом реакторе с помощью бактерий активного ила. После прохождения всех этапов очистки ил обезвоживается на фильтрах-прессах и поступает в крытый терминал хранения. Через два года его можно будет использовать в качестве удобрения.