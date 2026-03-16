В деревне Тарычево построят детский сад на 330 мест

В деревне Тарычево Ленинского городского округа возводится новый детский сад, рассчитанный на 330 мест. Трехэтажное здание площадью 4,6 тысячи квадратных метров будет включать 13 групповых, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, а также кабинеты для занятий с логопедом, психологом и преподавателем музыки.

На данный момент специалисты завершили монтаж электрики, обустройство наружных сетей и инженерно-технологических проходов. Сейчас они приступили к установке систем вентиляции и отопления, а также к фасадным работам. Для облицовки внешних стен строители используют керамогранит, стемалит и металлические панели.

Уже в конце марта специалисты начнут внутренние отделочные работы. На территории детского сада для каждой группы сделают игровые зоны с комплексами, песочницами и навесами, защищающими от солнца и непогоды.

Все работы планируют завершить в июле 2026 года.