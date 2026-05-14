В деревне Сычево продолжается реализация программы социальной газификации

В городском округе Коломна активно реализуется программа социальной газификации. На сегодняшний день благодаря федеральной программе 3 202 частных дома муниципалитета подключены к газу.

Деревня Сычево — одна из 108 населенных пунктов округа, где с 2021 года проводится социальная газификация. На данный момент природным газом отапливаются 132 домовладения деревни.

В 2025 году стартовала программа социальной газификации для садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Первым СНТ, где «Мособлгаз» реализует программу, стало «Пруды». В конце прошлого года «Мособлгаз» построил здесь газовые сети протяженностью почти два километра. Сейчас в СНТ ведутся работы по благоустройству дорожного покрытия после строительно-монтажных работ. Следующим этапом станут врезка распределительного газопровода, пусконаладка газорегуляторного пункта и подключение голубого топлива в дома садового товарищества.

