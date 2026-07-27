В деревне Суханово завершается строительство подстанции скорой помощи

В деревне Суханово Ленинского городского округа завершилось строительство новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на четыре бригады в смену. Ее планируют ввести в эксплуатацию в августе.

Специалисты полностью закончили работы по благоустройству прилегающей территории: уложили дорожное покрытие, сделали разметку парковочных мест, обустроили зоны для отдыха медперсонала и высадили газон. Внутри здания работы также близятся к завершению. Строители и отделочники устраняют мелкие недочеты, параллельно приступая к пусконаладочным работам инженерных систем и завозу необходимого оборудования.

Проект нового здания разработан с учетом специфики работы экстренных служб. Здесь разместили диспетчерскую службу, кабинеты для предрейсовых осмотров, комнаты отдыха для медицинского персонала и водителей, столовую, а также административные и вспомогательные помещения.