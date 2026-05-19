В деревне Судниково завершается строительство медицинского объекта

В деревне Судниково Волоколамского района близится к завершению строительство кабинета врача общей практики. Специалисты уже завершили внутреннюю отделку и оснащение здания.

Кабинеты укомплектованы необходимой мебелью и медицинским оборудованием. Функционируют охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и все инженерные сети.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории. Завезена плодородная почва для будущего озеленения.

По словам представителя строительной организации Евгения Кирия, до конца мая будут завершены все работы по благоустройству. В начале июня здание планируют передать волоколамским медикам.

Здание врача общей практики построено по программе «Здравоохранение Подмосковья». Новый объект объединит фельдшерско-акушерский пункт и подстанцию скорой помощи. Здесь будут работать процедурный и прививочный кабинеты, палата дневного стационара, а также кабинеты для приема узкими специалистами.