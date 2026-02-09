В деревне Судниково откроют медицинский центр с подстанцией скорой помощи

В деревне Судниково Волоколамского округа готовится к открытию современный медицинский центр. В его составе будет подстанция скорой медицинской помощи на две бригады. Сейчас здание оснащают необходимым оборудованием и мебелью.

Новое учреждение здравоохранения построено по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Одноэтажное здание занимает площадь 710 квадратных метров. В нем разместятся кабинеты врачей, лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, а также стоматологические кабинеты. Кроме того, в здании будет отделение физиотерапии, аптека, палата дневного стационара, помещения для персонала и подстанция скорой помощи. Центр сможет принимать до 50 пациентов одновременно.

Здание построено по индустриальной технологии модульного строительства. Элементы зданий производят на конвейерной линии завода Концерна Крост, а затем собирают на строительной площадке. Это позволяет ускорить строительство и повысить качество готовых объектов.

Открытие медицинского учреждения запланировано на февраль 2026 года.