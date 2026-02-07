В деревне Судниково начали оснащать новый фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Судниково, на улице Школьная, 6А, стартовала установка оборудования в новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАП).

Возведение здания завершилось в декабре 2025 года, и теперь в нем активно ведутся работы по размещению мебели и оборудования. В медицинских кабинетах и вспомогательных помещениях уже установлены шкафы для хранения медицинских принадлежностей и специальные холодильники для медикаментов. Стерилизационная комната полностью укомплектована.

Палата дневного стационара оснащена необходимой мебелью и специальными кроватями с подъемными и удерживающими механизмами. В изголовьях кроватей установлены кнопки экстренного вызова персонала.

ФАП построен по блочно-модульной технологии и станет самым большим в округе. Здесь будут вести прием врачи общей практики и узконаправленные специалисты, а также будет располагаться пост скорой помощи.

Открытие нового медицинского учреждения стало возможным благодаря Государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Строители планируют завершить комплектование ФАПа всем необходимым оборудованием уже в феврале.