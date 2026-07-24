В деревне Симбухово под Наро-Фоминском началось строительство моста

В деревне Симбухово, расположенной под Наро-Фоминском, начали возводить наземную часть основания моста. Работы по устройству буронабивных свай уже завершены, и специалисты приступили к следующему этапу строительства.

Мост будет переправлять через реку Исьму и иметь длину 48 метров — два пролета по 24 метра каждый. Для их перекрытия используют 14 балок. Фундаментом моста служат сваи, которые уходят вглубь на 10 метров и полностью остаются под землей.

По словам технического директора компании-генподрядчика Алексея Григорьева, после установки свай начинается многоэтапный процесс возведения основания. Сейчас идет подготовка территории под ростверки — бетонные плиты шириной около двух метров и высотой в один метр. Затем на них устанавливают специальные тумбы (подферменники), кладут резиновые прокладки, монтируют шкафные стенки и возводят промежуточные опоры высотой 5–6 метров.

Укладка пролетных конструкций запланирована на октябрь. Со стороны въезда они будут практически вровень с будущим асфальтобетонным покрытием, а со стороны противоположного берега — лягут на промежуточные опоры.

Все бетонные работы по основанию планируется завершить до наступления холодов, ориентировочно в октябре. Однако открытие движения по новому мосту произойдет значительно позже: только после укладки асфальтобетонного покрытия в два слоя, монтажа шумозащитных экранов, освещения, барьерного ограждения, нанесения разметки и установки дорожных знаков. Финальный срок сдачи объекта — февраль 2027 года.