В деревне Шульгино запустили первое в России многопрофильное хозяйство по производству органической продукции

В подмосковной деревне Шульгино начало работу многопрофильное хозяйство «М2», которое производит органическую продукцию без консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса.

Как рассказала начальник молочного производства Елена Шандро, в хозяйстве делают натуральное молоко, йогурт из молока и закваски, творог и около 30 видов сыров из овечьего, коровьего и козьего молока. Сегодня в камерах созревания находится около 27 тонн сыров.

Компания имеет два органических сертификата — российского и европейского образца. Ферма перерабатывает исключительно свое молоко: от коров голштинской и джерсейской пород, коз зааненской и альпийской пород, а также овец породы лакон. В сутки производство перерабатывает около восьми тонн молока.

У предприятия есть интернет-магазин и собственные точки в Москве. Кроме того, ферма сотрудничает с сетями «Азбука вкуса», «Гиперглобус», «Ашан» и «Твой дом». Продукцию можно найти на полках с органическими товарами.

В распоряжении хозяйства — 5 500 гектаров собственных залежных земель в Подмосковье. На территории фермы, помимо молочного цеха, действуют мясное производство, переработка овощей и фруктов, а также пекарня. Выращивают овощи, зелень и ягоды. Для контроля качества на всех этапах производства на ферме работает собственная лаборатория.

Помимо выпуска продукции, хозяйство развивает экотуризм: здесь проводят экскурсии и дегустации, предлагают рыбалку, а также проживание в коттеджах.