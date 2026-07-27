Органическую выпечку и мороженое начали выпускать в деревне Шульгино

На органическом хозяйстве «М2» в деревне Шульгино выпекают хлеб на натуральной закваске собственного производства. Здесь работает несколько цехов: хлебный, хлебопекарный и два кондитерских. Также есть цех лепки, где готовят вареники, пельмени, равиоли, спагетти и творожники.

Мастер кондитерской смены Виктория Андреева рассказала, что в хлебопекарном цехе день начинается с замесов. Утром закваску подкармливают, затем замешивают тесто, дают ему выбраживать, формуют, расстаивают и выпекают. Вечером готовую продукцию упаковывают и отправляют на центральный склад, откуда распределяют по магазинам.

Ассортимент хлебных изделий насчитывает около 37 наименований. Каждый год на ферме разрабатывают рецепт и запускают в производство новинку. Все сырье — органическое и производится на территории фермы. Например, слоеное тесто готовят на собственном масле, без маргарина. Для десертов используют свои сливки и молоко.

Помимо выпечки, предприятие выпускает натуральное мороженое — тоже из собственных сливок и молока. Всего в цехах трудится около 30 человек.

У фермерского хозяйства есть интернет-магазины и фирменные точки в Москве. Продукция поставляется также в сети «Азбука вкуса», «Гипер Глобус», «Ашан» и «Твой дом». Товары можно найти на полках с органической продукцией.