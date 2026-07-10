В деревне Шульгино на хозяйстве «М2» внедрили новую сырорезку

На органическом хозяйстве «М2», расположенном в деревне Шульгино, внедрили новое оборудование для молочного цеха — сырорезку. Это значительно упростило работу сотрудников.

По словам начальника молочного производства Елены Шандро, устройство было разработано службой эксплуатации хозяйства. Теперь машина режет сыры на сектора заданного веса, что раньше приходилось делать вручную специальными ножами.

Процесс производства стал быстрее, так как в упаковочном цехе работают девушки, и нововведение стало для них серьезным подспорьем. Сырорезка разрезает головку сыра на порции фиксированной массы: оператор вводит нужный вес на сенсорном экране, и аппарат нарезает продукт на одинаковые куски. Затем их упаковывают и отправляют покупателю.

Сейчас в камерах хозяйства созревает около 27 тонн сыров тридцати видов, которые изготавливают из овечьего, коровьего и козьего молока. На территории фермы помимо молочного производства действуют мясной цех, переработка овощей и фруктов, пекарня, теплицы с зеленью и овощами, а также лаборатория для контроля качества продукции на всех этапах.