Свыше 30 домов в деревне Щепотьево подключили к газу

В конце 2025 года в деревне Щепотьево городского округа Коломна завершилось подключение к газоснабжению. На данный момент газ доступен в 36 домовладениях, включая дома граждан льготных категорий.

Семья коломенцев Игоря и Яны, проживающая в Щепотьево уже 8 лет, долгое время мечтала о газификации. Ранее для отопления они использовали электричество и камин. «Вся деревня гудела, что нас скоро начнут газифицировать. Мы знали, что нам как многодетной семье положены льготы. Все нюансы нам рассказали в офисе Мособлгаза, поэтому вопросов не было. В начале января мы доделали все необходимые для газификации работы по дому, через две недели приехала бригада пускать газ. Теперь у нас очень тепло!», — делится Яна.

Многодетные семьи и еще 16 категорий граждан могут воспользоваться областными льготами для газификации своих домов. Для этого необходимо, чтобы дом был построен и зарегистрирован в подмосковном поселении с действующей газораспределительной сетью, а житель, претендующий на льготное подключение, должен быть прописан в данном домовладении.

Заявку на льготную догазификацию можно подать только через Региональный портал государственных и муниципальных услуг. После подтверждения права на льготу заявка поступает на исполнение в Мособлгаз.

В 2025 году на территории филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» с помощью региональных льгот было газифицировано более 300 частных домовладений, причем чаще всего этими мерами поддержки пользовались многодетные семьи.