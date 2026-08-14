В деревне Савостино капитальный ремонт котельной выполнили на две трети

В деревне Савостино Лотошинского округа продолжается капитальный ремонт котельной № 12. На данный момент работы выполнены на 65%. Старые котлы, теплообменники и насосы демонтированы, а три новых котла уже привезли и начали монтировать. Также устанавливают баки запаса воды и дымовую трубу.

По словам производителя работ ООО «ТГВ Инженерный Сервис» Михаила Пронина, котельная будет полностью готова к началу отопительного периода, то есть к концу сентября. Рядом с основной котельной уже установили временную блочно-модульную котельную, которая снабжает жителей горячей водой и служит резервом для основной.

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального округа Лотошино Андрей Грибовский рассказал, что за 2025 и 2026 годы в региональную программу реконструкции попали 18 котельных и теплотрассы вокруг них. Всего в муниципалитете насчитывается 24 котельных. В прошлом году отремонтировали две котельных в поселке Лотошино, по одной — в Микулине и Михалеве. В этом году масштабные работы развернулись в Дорах, Новолотошине, лотошинском Микрорайоне и других местах округа.

Все работы ведутся по программе развития инженерной инфраструктуры Министерства энергетики при поддержке Правительства Подмосковья. Это гарантирует бесперебойную подачу тепла в холодный период и исключит аварии на сетях.