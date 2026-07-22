В деревне Сабурово продолжается строительство новой дороги

В деревне Сабурово городского округа Красногорск продолжается строительство автомобильной дороги, которая улучшит транспортную доступность местных жилых микрорайонов, социальных объектов и коммерческой инфраструктуры. На данный момент готовность объекта составляет около 50%.

За несколько месяцев строители выполнили большой объем инженерных работ. Завершено переустройство основных коммуникаций, включая дождевую и ливневую канализацию. Также построено гидротехническое сооружение — арочный переход через реку Баньку, который обеспечит безопасный пропуск воды и надежность новой магистрали.

Сейчас подрядчики перешли к устройству дорожного полотна. На объекте продолжается формирование насыпи, уложены песчаное основание и щебеночные слои, ведется установка бортового камня, устройство тротуаров и подготовка покрытия к укладке асфальта.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 50%. Уже выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству гидротехнического сооружения через реку Баньку. Сейчас ведем устройство насыпи, дорожной одежды, устанавливаем бортовой камень, обустраиваем тротуары и готовимся к укладке асфальта», — рассказал руководитель проектов компании «Магистраль» Денис Соколов.

Новая дорога протяженностью 320 метров получит два съезда: один обеспечит удобный подъезд к Сабуровскому кладбищу, второй — к торговым объектам и жилым домам, включая магазины «Пятерочка» и «Чижик».

Ежедневно на строительной площадке задействованы 15 специалистов и четыре единицы техники. После завершения работ во втором квартале 2027 года новая дорога сделает движение в этой части Сабурово более удобным и безопасным для всех участников дорожного движения.