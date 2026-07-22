В деревне Рыжево освятят Введенский храм

В субботу, 8 августа, в деревне Рыжево городского округа Егорьевск состоится великое освящение Введенского храма. Чин освящения и Божественную литургию совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Храм построили в 2012 году рядом с церковью, которую перевезли из Люблино в Рыжево в 1927 году. Проект церкви разработал архитектор Н. А. Шохин, и в 1872 году он получил Большую золотую медаль на Московской политехнической выставке. Сейчас здание является памятником архитектуры и его реставрируют.

По словам настоятеля игумена Феофана, для прихода это важное событие, поскольку раньше здесь не служили правящие архиереи, а великого освящения нового храма еще не проводили.

Встреча митрополита начнется в 8:30, а в 9:00 начнется Божественная литургия. После богослужения для прихожан и гостей будет работать полевая кухня. Настоятель храма пригласил жителей округа разделить с приходом это торжество.