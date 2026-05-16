В деревне Рычково высадили сеянцы ели в рамках эколого-патриотической акции

В деревне Рычково городского округа Истра прошла эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Более 400 человек приняли участие в мероприятии. Среди них были жители округа, школьники, представители общественных объединений и сотрудники администрации. Участники акции высадили 1600 сеянцев ели на участке площадью 0,4 гектара в Новоиерусалимском лесничестве.

По словам старшего участкового лесничего Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Ирины Котенковой, ранее на этом участке была проведена сплошная вырубка из-за поражения деревьев короедом. «Через семь-восемь лет деревья окрепнут, и мы увидим результаты сегодняшней работы», — отметила она.

Начальник истринского штаба «Юнармии» Алексей Петриков пришел на акцию вместе с отрядом. Он подчеркнул, что участники сажают деревья в память о бойцах, погибших в Великой Отечественной войне.

В начале акции всем выдали перчатки, футболки и кепки. После высадки саженцев участников угостили чаем с пряниками и сушками. Со сцены звучали песни военных лет.

Акция также прошла в Дедовске, Новопетровском и Истре.