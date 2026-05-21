В деревне Рождествено завершается строительство станции обезжелезивания воды

В деревне Рождествено городского округа Истра близится к завершению строительство станции обезжелезивания воды. Специалисты подрядной организации заканчивают электромонтажные работы. Электромонтажники подключают провода к блоку электропитания в щите управления, маркируют и закрепляют информационные бирки. Эти действия необходимы для облегчения эксплуатации оборудования в будущем.

Главный энергетик подрядной организации ООО «НПЛ Энергосит» Виктор Парфенюк сообщил, что работы по обвязке автоматики и монтажу электрики находятся на завершающем этапе. Через два дня специалисты приступят к пусконаладочным работам.

На станции также будет установлено видеонаблюдение и подготовлена система удаленной диспетчеризации, которая позволит управлять станцией на расстоянии.

Станция обезжелезивания представляет собой каркасный павильон бело-синего цвета, оснащенный современным оборудованием для очистки воды: фильтром «Аэромаг» и двумя активационными накопителями из полиуретана объемом по 9 кубических метров каждый.

Новая станция сможет очищать до 500 кубометров воды в сутки, обеспечивая качественным водоснабжением жителей почти 200 домов деревни Рождествено и двух садовых товариществ.