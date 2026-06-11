В деревне Раменье начался капитальный ремонт дороги

Сегодня в деревне Раменье, расположенной в муниципальном округе Лотошино, стартовал капитальный ремонт автомобильной дороги. Рабочие завозят необходимые строительные материалы, в первую очередь щебень, и активно задействуют специальную технику.

По словам главного эксперта отдела по благоустройству, дорожной деятельности и транспорту администрации муниципального округа Лотошино Ирины Волковой, текущий процесс больше напоминает строительство дороги с нуля, а не просто ремонт. «То, что сейчас представляет собой грунтовка в деревне, с большим трудом преодолевается легковыми машинами из-за множества ям и выбоин», — отметила Волкова.

После завершения работ деревня будет иметь щебневую дорогу протяженностью 1 090 метров и площадью 3 815 квадратных метров. Новая дорога позволит безопасно передвигаться по ней в любое время года на любом виде транспорта.

Ремонтные работы рассчитаны на месяц и должны быть завершены к 12 июля.