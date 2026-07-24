Храм построят в деревне Радумля по просьбе местных жителей

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск заложили камень под строительство храма во имя Всех Святых, в Земле Русской просиявших.

История этого прихода началась более четырех лет назад. Местные жители обратились с просьбой выделить землю для храма. После долгих согласований разрешение было получено.

Сейчас богослужения проходят в маленьком храме. Ранее службы проводили в двух временных вагончиках, пожертвованных благотворителями. Сначала служили молебны, а позже начались полноценные литургии.

Службы проводит отец Леонид. Из-за ненадежного пола, угрожавшего безопасности верующих, пришлось укреплять основание, демонтировать стены и устанавливать теплоизоляцию. Все работы выполнялись силами общины.

В деревне Радумля 23 июля состоялось освящение закладного камня будущего храма. На торжество собрались около 30 постоянных прихожан, дети, благотворители и те, кто пришел разделить радость впервые.

Теперь впереди строительство, но главное уже произошло: мечта обрела реальные очертания. Новый храм станет не только местом молитвы, но и центром духовной жизни для многих верующих Радумли.