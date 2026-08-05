В деревне Радумля начался этап заливки фундамента будущего храма

В городском округе Солнечногорск, в деревне Радумля, продолжается строительство храма во имя Всех Святых, в Земле Русской просиявших. После освящения закладного камня строители приступили к заливке ленточного фундамента.

Для этого на площадку привезли семь миксеров с бетоном. Сначала строители зальют ленту по периметру, а через несколько дней — плиту, которая станет основанием пола. После заливки бетону нужно будет «схватиться» и набрать прочность, на это потребуется около трех месяцев.

Уже осенью планируют установить сруб из леса, вырубленного в Тверской области. Сруб перезимует на фундаменте, даст усадку и просохнет. А в следующий строительный сезон начнутся внутренние работы.

Качество будущей теплоизоляции храма будет зависеть от точности подгонки бревен в срубе. Между бревнами проложат утеплитель и паклю.