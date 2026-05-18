В деревне Поречье построят новую блочно-модульную котельную

В деревне Поречье Рузского городского округа начались работы по возведению современной блочно-модульной котельной. Компания «Мособлтепло» осуществляет строительство в рамках государственной программы Московской области по обновлению системы теплоснабжения. Новый объект будет обеспечивать теплом 750 местных жителей.

Максим Владимирович Меженников сообщил: «Срок выполнения — к началу отопительного сезона. Ведутся строительство нового здания, установка нового оборудования и обвязка».

Модернизация коммунальной инфраструктуры в Подмосковье продолжается. Всего в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 километр теплосетей. Рузский округ вошел в число лидеров по объему запланированных работ. Новые блочно-модульные котельные также появятся в поселке Брикет и в поселке Тучково.

В Министерстве энергетики Московской области сообщили, что все работы должны завершиться к началу осени, чтобы с 15 сентября приступить к пробным топкам. Программа модернизации затронет более 2 миллионов жителей региона и порядка 2,7 тысячи социальных объектов.