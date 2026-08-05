В деревне Поповкино обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Заместитель начальника территориального управления №2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Образцов рассказал, что местный житель нашел подозрительный предмет во время земляных работ на одном из садовых участков частного сектора и сообщил об этом в единую службу экстренной помощи «Система-112».

Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находку как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Они поместили боеприпас в специальный контейнер и перевезли на безопасное расстояние от населенного пункта, где обезвредили согласно инструкции.

Спасатели 203-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полного уничтожения.