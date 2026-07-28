Пристройку к школе в деревне Покровское возведут в 2027 году

В деревне Покровское под Истрой специалисты подрядной организации начали завершающий этап облицовки цокольного этажа пристройки к школе. Также завершается устройство отмостки вокруг здания: на подготовленную поверхность укладывают брусчатку.

Геодезисты проводят съемку на соответствие проектным отметкам после каждого этапа работ. Они регулярно фиксируют фактическое положение конструкций (фундамента, стен, перекрытий, полов) и сравнивают его с проектными данными. Это позволяет вовремя заметить и исправить ошибки.

Внутри здания рабочие завершают утепление стен вентиляционных шахт и ведут пусконаладочные работы во всех вентиляционных камерах и подсобных помещениях.

Начальник участка подрядной организации ООО «Валенсия» Хусейн Ахметов сообщил, что текущие работы планируют завершить через две-три недели. После этого приступят к устройству дороги вокруг нового корпуса школы. Она будет из асфальтобетона, а на некоторых участках уложат брусчатку.

К заключительному этапу — отделочным работам внутри здания — приступят после согласования с заказчиком. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — третий квартал 2027 года.

Строительство пристройки к Покровской СОШ на 250 мест реализуют по инвестиционному соглашению.