В деревне Покровское начали монтаж вентилируемого фасада пристройки школы

В деревне Покровское Московской области специалисты подрядной организации приступили к установке кронштейнов и направляющих для монтажа вентилируемого фасада пристройки к школе. Для облицовки планируется использовать трехцветную керамогранитную плитку бежевых оттенков размером 60×60 см.

Вокруг здания смонтированы строительные леса, обеспечивающие безопасность работы на высоте. Все монтажники используют страховочные пояса. Параллельно под крышей спортзала ведутся сварочные работы — подготавливается конструкция для установки винтажных окон.

Начальник участка подрядной организации ООО «Валенсия» Хусейн Ахметов сообщил, что строители также завершают работы по закрытию теплового контура пристройки. Специалисты укладывают пеноблоки на морозостойкий клей, герметизируя стыки между кровлей и стенами. Это позволит прогревать здание электрическими тепловыми пушками для начала внутренней отделки.

Кроме того, в корпусе продолжается монтаж систем отопления и трубопроводов. Все работы идут в соответствии с производственным графиком.

Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2026 года. Строительство пристройки к Покровской СОШ на 250 мест реализуют по инвестиционному соглашению.