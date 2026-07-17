В деревне под Зарайском продолжается асфальтирование дорог

В деревне Мендюкино, расположенной рядом с городом Зарайском, продолжаются работы по асфальтированию дорог. Это часть федеральной программы, которая действует в районах с массовой застройкой.

Около 300 участков в этой местности выделены многодетным семьям. За четыре года грунтовые дороги здесь постепенно заменяют твердым покрытием, так как большинство домов эксплуатируются круглый год.

В текущем сезоне работы ведутся на улицах Молодежной и Луговой. На данный момент на обеих улицах уже уложен асфальт, осталось выполнить небольшой объем работ.

Местные жители в основном положительно оценивают ход строительства дорог. Некоторые вопросы касаются возможного отвода талых вод с частных участков после изменения дорожного полотна, но подрядчики заверяют, что эти нюансы будут урегулированы.

Главным итогом преображения улиц станет круглогодичный доступ для автомобилей. Раньше владельцам домов приходилось оставлять машины на центральной улице и добираться до калиток в резиновой обуви. Теперь каждый житель сможет беспрепятственно заезжать прямо во двор независимо от сезона.