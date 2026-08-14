В деревне Фроловское обезвредили мину времен Великой Отечественной войны

В четверг, 13 августа, в деревне Фроловское городского округа Клин специалисты обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как рассказал старший смены ПСП ПСЧ-313 Иван Арсентьев, работники местного кладбища во время земляных работ обнаружили подозрительный предмет. Они сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

На место немедленно прибыли взрывотехники из специализированного поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас». Они осмотрели находку и определили, что это 81-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и обезвредили с соблюдением всех мер безопасности.

Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли специалистам обеспечить безопасное проведение взрывотехнических работ. Также они организовали взаимодействие с администрацией городского округа и службами оперативного реагирования. Благодаря профессионализму всех участников операции угроза была полностью устранена.