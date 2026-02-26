В деревне Петровское открыли новый складской комплекс

В деревне Петровское, Московская область, состоялся показ нового складского комплекса, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект находится в индустриальном парке «Ориентир Запад», недалеко от Новорижского шоссе и на первой линии ЦКАД.

Площадь складского комплекса превышает 150 тысяч квадратных метров, а его длина составляет почти 600 метров. Комплекс соответствует классу «А+» благодаря высоким техническим характеристикам: рабочая высота потолков — 13 метров, полезная нагрузка на пол — от 8 тонн на квадратный метр (при нормативе от 6 тонн).

Особое внимание при строительстве было уделено безопасности и энергоэффективности. Комплекс оснащен современной системой пожаротушения, негорючими отделочными материалами и системами дымоудаления. Увеличенная толщина стен позволяет экономить ресурсы, а светодиодные светильники с датчиками присутствия снижают нагрузку на электросети.

Новый комплекс включает пять функциональных блоков для хранения и обработки товаров народного потребления и продуктов питания. Запуск объекта создаст более 4 тысяч новых рабочих мест для жителей Истры.

Соучредитель группы компаний «Ориентир» Алексей Бондарчук отметил, что реализация проекта потребовала решения нестандартных задач: «Первый серьезный вызов — необходимость переместить и стабилизировать почти миллион кубометров грунта всего за один сезон. Второй — масштабное подведение инженерных сетей (водоснабжения, канализации и электричества) протяженностью около 30 километров».

На участке в 12,5 гектара, расположенном по другую сторону Новорижского шоссе, уже ведется подготовка к новому проекту. Эта площадка предназначена под производство, что станет началом очередного крупного инвестиционного проекта на территории Московской области.