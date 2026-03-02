В деревне Павловское продолжается строительство склада для натурального камня

В деревне Павловское на улице Придорожной идет активное строительство склада для хранения натурального камня. Подрядчик завершил монтаж металлического каркаса здания площадью 1250 квадратных метров.

Сейчас на объекте трудятся монтажники и работает спецтехника. Специалисты устанавливают соединительные пластины на стыках металлоконструкций и фиксируют соединения болтами. Все работы на высоте проводятся с соблюдением строгих мер безопасности.

Следующий этап — монтаж стен и кровли из сэндвич-панелей. Это позволит замкнуть тепловой контур здания и начать внутренние работы.

Генеральный директор компании-заказчика ООО «ГетСтоун» Константин Барков сообщил, что здесь будет не только складское помещение для хранения мрамора, гранита, оникса и известняка, но и шоурум для демонстрации материалов клиентам.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в начале апреля. После этого подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории. Полноценное открытие склада природного камня намечено на август.

Новое предприятие создаст порядка 45 вакансий для местных жителей.