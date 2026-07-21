В деревне Орешки идет ремонт кровли в гимназии
В деревне Орешки Рузского района Московской области полным ходом идет ремонт кровли в «Гимназии №1». Каникулы в самом разгаре — самое время навести порядок в учебном заведении.
Заказчик работ — «Гимназия №1 города Рузы», подрядчик — индивидуальный предприниматель Акулиничев Сергей Игоревич. Ремонт стартовал 7 июля 2026 года и должен быть завершен к 31 августа 2026 года.
Строители уже обследовали проблемные участки и приступили к гидроизоляции. Крышу приводят в порядок, чтобы к первому сентября встретить учеников с надежной кровлей над головой.