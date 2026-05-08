В деревне Ольховик открыт мемориал в честь героев Великой Отечественной войны

Полковник в отставке и член Ассоциации выпускников Военно-воздушной академии имени Жуковского Акзам Гатин менее чем за год разработал и воплотил в жизнь проект этого мемориального комплекса. Стела в виде офицерского погона со звездой по центру установлена на гранитном постаменте. Вокруг нее благоустроена площадка с аллеей и панелями, на которых запечатлены главные события военных дней.

Глава округа Юрий Крупенин подчеркнул важность этого события и выразил благодарность Акзаму Гатину за его инициативу и неравнодушие. «Ваш труд — это важный вклад в сохранение исторической памяти о подвиге наших земляков», — отметил он.

Мемориал стал не просто памятником, а местом, куда каждый может прийти, чтобы почтить память погибших, вспомнить истории своих семей и почувствовать связь с великими событиями прошлого. Он объединяет жителей деревни, напоминая им о том, что мы должны быть благодарны тем, кто подарил нам мир и свободу.