В деревне Нововоронино Пушкинского городского округа продолжается капремонт школы

В деревне Нововоронино Пушкинского городского округа продолжается капитальный ремонт первого корпуса Софринской школы. Готовность объекта превысила 70 %. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений: штукатурят стены и откосы. После этого они приступят к шпатлевке и окраске. Параллельно ведутся устройство полов, монтаж каркасов подвесных потолков и установка дверных блоков. Снаружи продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, ремонту кровли и обновлению входных групп.

В рамках капитального ремонта модернизируют все помещения школы, заменят инженерные системы, установят новую мебель и современное оборудование. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию, создав комфортное пространство для учеников и педагогов.

Работы выполняются по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Параллельно капитальный ремонт продолжается и во втором корпусе Софринского образовательного комплекса, расположенном на улице Полевой.