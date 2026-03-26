В деревне Новосидориха проверят и отремонтируют дорогу

В деревне Новосидориха в ближайшее время проведут ремонтные работы на дороге. Длина участка, подлежащего ремонту, составляет 270 метров.

Начальник отдела дорожной инфраструктуры Антон Никитцев сообщил, что все обращения на горячую линию Президента отработаны и проверены. Специалисты провели осмотр участков и составили сметные расчеты. Работы уже включены в план производства.

Ремонт щебеночных дорог запланирован на весенне-летний период, когда грунт окончательно подсохнет. После этого приедет грейдер, чтобы спланировать поверхность и выполнить подсыпку щебнем. Это сделает дорогу ровной и долговечной.

Местные жители с надеждой ждут ремонтных работ, так как дорога важна для них не только для удобства проезда, но и для доступа к магазинам, медицинской помощи и транспорту. Администрация подчеркивает, что такие обращения помогают быстрее выявлять проблемные участки и включать их в планы ремонта.

Всего по округу поступило более 700 обращений по вопросам благоустройства, здравоохранения, транспорта и другим темам. В администрации отмечают, что все обращения жителей планомерно и оперативно решаются. Активная гражданская позиция помогает менять жизнь округа к лучшему.