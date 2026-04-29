В деревне Низкое спасли дома от большой воды

На помощь местным жителям пришла добровольная пожарная дружина. Благодаря администрации округа, в прошлом году активисты получили специальное оборудование, включая мощную мотопомпу. Спасатели 285-й пожарно-спасательной части оценили ситуацию и решили использовать мотопомпу для откачки воды, так как она позволяет делать это бережно и эффективно, не размывая мягкий грунт.

Спасатель Сергей Царев оперативно развернул рукава, отметив, что в таких ситуациях важна каждая минута. Совместно с добровольцами профессионалы направили потоки воды в обводные каналы, «разгрузив» переполненный пруд.

Через час уровень воды в пруду заметно снизился. Начальник 285-й ПСЧ Сергей Попов подчеркнул, что наличие спецтехники в деревнях — это жизненная необходимость. Благодаря такому оборудованию, добровольцы могут эффективно помогать спасателям не только при тушении пожаров, но и в борьбе с паводками, защищая свои дома.