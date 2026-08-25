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    Участок теплотрассы заменят в деревне Нестерово

    Фото: Екатерина Шкаблёва

    В деревне Нестерово, Рузский городской округ, у дома №62 стартовали работы по замене теплотрассы. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 400 метров.

    Начальник котельных Старорузского и Дороховского участка Анатолий Анатольевич Миколаев подтвердил необходимость проведения работ.

    Старые трубы заменяют на новые с пенополиуретановой изоляцией.

    Этот материал лучше держит тепло и устойчив к коррозии. Строители спешат завершить ремонт до наступления холодов, чтобы местные жители смогли комфортно встретить осень и зиму.