Участок теплотрассы заменят в деревне Нестерово
В деревне Нестерово, Рузский городской округ, у дома №62 стартовали работы по замене теплотрассы. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 400 метров.
Начальник котельных Старорузского и Дороховского участка Анатолий Анатольевич Миколаев подтвердил необходимость проведения работ.
Старые трубы заменяют на новые с пенополиуретановой изоляцией.
Этот материал лучше держит тепло и устойчив к коррозии. Строители спешат завершить ремонт до наступления холодов, чтобы местные жители смогли комфортно встретить осень и зиму.