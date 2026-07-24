В деревне Нестерово Рузского округа идет строительство «умной» спортивной площадки

В деревне Нестерово Рузского округа Московской области активно ведется строительство уникальной спортивной площадки. Она станет универсальной зоной для занятий футболом, баскетболом и волейболом, а также будет включать площадку для воркаута с тренажерами.

Особенностью этой площадки станет ее «умная» начинка. Здесь будет обеспечен доступ к интернету, а на каждом тренажере разместят QR-коды. С их помощью можно будет получить доступ к видеоинструкциям о том, как правильно заниматься, на какие мышцы идет нагрузка и сколько подходов делать. Это позволит заниматься спортом без тренера и снизить риск получения травм из-за неправильной техники.

Работы начались 21 мая 2026 года, и их планируют завершить до 1 сентября. Заказчиком проекта выступает «Дирекция массового спорта» Рузского округа, а подрядчиком — ООО «Академия МаФ».

На данный момент основание площадки уже подготовлено, уложен асфальт, установлен счетчик электроэнергии и смонтированы малые архитектурные формы — лавочки, урны и освещение. Рабочие приступили к монтажу ограждения универсальной площадки.

«Площадка будет современной и удобной», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Константин Анатольевич Миколаев. «QR-коды, интернет, доступная среда — все для того, чтобы жители могли заниматься с комфортом».