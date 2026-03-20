В деревне Назимиха газифицировано здание будущего магазина

В деревне Назимиха специалисты «Мособлгаза» завершили работы по газификации здания, где в будущем откроется продуктовый магазин.

Газовики проложили несколько десятков метров труб и установили газовый котел мощностью 60 кВт для отопления помещения площадью 525 квадратных метров. Также были установлены специальные датчики, которые отключают подачу газа в случае утечки, что делает такую установку наиболее безопасной.

После выполнения всех работ специалисты «Мособлгаза» тщательно проверили все соединения на утечки с помощью специального газоанализатора и вместе с собственником помещения провели первичный пуск оборудования.

Теперь строители могут продолжить ремонтные работы в тепле, и уже к концу апреля магазин откроет свои двери для жителей деревни.

«Мособлгаз» оказывает услуги по подключению и настройке оборудования не только физическим лицам, но и объектам малого и среднего бизнеса. На сайте компании можно найти все необходимые инструкции и контакты для газификации зданий.