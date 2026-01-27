В деревне Назарьево открыли фельдшерский здравпункт

В деревне Назарьево Павловского Посада завершилось строительство фельдшерского здравпункта. Теперь местные жители смогут получать медицинскую помощь недалеко от дома.

Здание здравпункта расположено рядом с местным домом культуры. Внутри есть кабинет фельдшера, смотровая и процедурная комнаты, а также необходимое оборудование. Внутренняя отделка выполнена в светлых тонах.

Здравпункт построен по технологии модульного строительства. Стены отделаны рельефными панелями. Территорию благоустроили: появилась парковка на 10 мест и пешеходные дорожки.

Строительство начали по просьбам жителей. В деревне круглый год проживает более 500 человек, а в летний период их число может увеличиваться из-за дачников. Посетить медика можно будет по рабочим дням с 8:00 до 15:00.

Работать в здравпункте будет фельдшер Людмила Гераскина. Она 13 лет проработала на скорой помощи и теперь переехала в Павловский Посад, чтобы работать в новом фельдшерском пункте по программе «Земский доктор». Благодаря этой программе Людмила получила единовременную денежную выплату.