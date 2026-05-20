В деревне Мышецкое строится современная футбольная база

На живописном берегу озера Круглое в деревне Мышецкое ведется активное строительство современной спортивной базы по футболу. Это будет объект федерального масштаба, которого ранее в Подмосковье не было. Контракт на проектирование, строительство и оснащение оборудованием взяла на себя компания «МСУ-1».

Общая площадь территории составит 12,8 гектара. На этом месте вырастет четырехэтажное здание площадью более 14 тысяч квадратных метров. В нем разместятся жилой корпус на 160 мест для футболистов, новейший медицинский центр и разминочный зал. Комплекс будет полностью автономным — с собственной котельной, водозаборным узлом и трансформаторной подстанцией.

Особое внимание уделяется полям. Их будет четыре, все с системами подогрева для круглогодичных тренировок. Одно поле будет с искусственным покрытием. Трибуны рассчитаны на 100 и 500 зрителей.

На данный момент строители уже вывезли более 150 тысяч кубометров грунта и завозят тысячи кубометров песка. Стоимость контракта составляет 6,2 миллиарда рублей. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новая база заменит старую в Ватутинках и станет настоящим домом для футболистов.

По словам губернатора Андрея Воробьева, озвученным на церемонии закладки камня в феврале 2025 года, двери базы будут открыты для всех детей региона.