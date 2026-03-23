В деревне Мышецкое на берегу озера Круглое возводят учебно-тренировочную базу

На берегу озера Круглое в деревне Мышецкое городского округа Химки началось строительство новой учебно-тренировочной базы. Общая площадь объекта составит 12,8 гектаров. Сейчас специалисты занимаются устройством монолитных конструкций подпорной стены и вертикальной планировкой территории.

Руководитель проекта Андрей Логунов отметил, что на данном этапе рабочие вывозят более 150 тысяч кубометров поверхностного грунта. После выравнивания ступеней для футбольных полей с помощью подпорной стены планируется завезти около 253 тысяч кубометров песка.

На территории разместят четыре футбольных поля с системами подогрева, что позволит спортсменам тренироваться круглый год. Для спортсменов построят четырехэтажное здание общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Сегодня рабочие приступили к монтажу первой пробной сваи.

Комплекс будет полностью автономен и получит собственную котельную, водозаборный узел и трансформаторную подстанцию. Завершить строительство планируют к 2029 году.