В деревне Муромцево приступили к строительству двух дорог

В деревне Муромцево, расположенной недалеко от Волоколамска, стартовали работы по обустройству дорог по улицам Садовая и Луговая.

Дорожные специалисты уже произвели укладку слоев песка и щебня на одном из участков по Садовой улице. Сейчас завозят песок на Луговую, где его разравнивают грейдером и утрамбовывают катком. В дальнейшем на этом участке также планируется завоз и уплотнение щебня.

По словам сотрудника подрядной организации, в планах выполнить три участка: два по 265 и 285 метров по Садовой улице и один протяженностью 365 метров по Луговой. Ширина проездов составит около 3,5 метров. Завершающим этапом станет отсыпка дорог асфальтовой крошкой.

Работы по устройству дорог в деревне Муромцево проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».